Järvamaa 14. ühisjahti korraldanud Oisu jahtkonna esimees Ants Kaiv ütles, et laupäeva varahommikul kogunes Taikse rahvamaja juurde umbes 45 meest, et aastate eest Vello Noorveli algatatud kombe järgi ühiselt jahti pidada. «Oisu, Kirna ja Türi jahimehi oli sedapuhku kõige rohkem. See neile tuttavam ja kodusem kant,» lausus ta.