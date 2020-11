Järvamaa doonorid tulid Verekeskusele keerulisel ajal appi

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp täpsustas, et siinsel doonoripäeval käis kokku 89 inimest. Verd loovutas 82 doonorit ja kaks inimest olid esmakordsed doonorid,“ lisas ta.

Järgmine ja ühtlasi ka selle aasta viimane Järvamaa doonoripäev on 10. detsembril kl 10.30-15 Türi kultuurikeskuses.

Mõned päevad tagasi andis Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus teada, et neil on kriitilise piirini langenud A ja 0 reesusnegatiivse veregrupi varud. Sellega seoses palus verekeskus elanike abi ja ootas kiiresti verd andma just nende veregruppidega doonoreid.