Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja näeb aastas ilmavalgust üle 4000 lapse, kellest üle 300 on sündinud enneaegselt. ITK neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on sünnitusmaja ülesanne tagada igale lapsele võrdsed võimalused juba elu esimesest hetkest, ka siis kui laps sünnib siia ilma liiga vara – enneaegselt. „Väärtustame meie sünnitusmajas perekeskset intensiivravi, et kaasata peale enneaegse lapse sündi pereliikmed aktiivselt raviprotsessi. Tänapäevased meditsiinilised võimalused ja parimad praktikad aitavad luua nendele lastele tugeva aluse täisväärtuslikuks elu.“

Enneaegsete laste perede kogemusnõustaja ja 29 rasedusnädalal sündinud kolmikute ema Kadri Sooberg-Aettik leiab, et aastatega on väga palju tehtud ära enneaegsetel laste perede jaoks. „Kõik oli teisti, kui üheksa aastat tagasi meie perre sündisid kolmikud, kes kokku kaalusid kõigest 3770 g - sama palju, kui üks õigeaegselt sündinud laps. Intensiivravi on muutunud perekesksemaks. Tänu pikemale isapuhkusele on isadel rohkem võimalust olla pika haiglaravi ajal perele toeks. On näha, et aastatega on võetud meid kuulda.“

„Üheskoos liiga vara sündinud laste tuleviku heaks“ sõnumiga kutsutakse riikide poliitikakujundajaid, haiglaid ja teiste organisatsioonide esindajaid tegema koostööd, et tagada igale lapsele täisväärtuslik elu ja võimalus kasvada oma perekonna keskel.

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja näeb aastas ilmavalgust üle 4000 lapse, kellest üle 300 on sündinud enneaegselt.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eesti imikute sünnijärgne elulemus üks kõrgemaid Euroopas. „Eesti haiglate sünnitusabi ning sünnitusjärgsete tervishoiuteenuste kvaliteet on suurepärasel tasemel. Tänan südamest kõiki arste, ämmaemandaid, õdesid ja tervishoiutöötajaid, kes laste ning sünnitajate heaolu ja tervise eest igapäevaselt pingutavad,“ tunnustas minister Kiik. „Oluline on anda ka edaspidi endast kõik, et tagada kõige pisematele ilmakodanikele parim võimalik tervis, võrdsed võimalused ja kõrge elukvaliteet.“