Kui vähegi kahtled, tee HIV-test

Iga-aastase üle-euroopalise testimisnädala raames alustas Tervise Arengu Instituut (TAI) teavituskampaaniaga, et teadvustada HIV-testimise vajadust ning kutsuda enda ja oma lähedaste tervise eest hoolt kandma.

Kõik soovijad saavad testi teha HIV testimis- ja nõustamiskabinettides. Seoses riigis valitseva COVID-19 olukorraga ei korralda TAI tänavu harjumuspäraseid testimisnädala üritusi. Samuti ei avata sel nädalal täiendavaid HIV-kiirtestimise kohti. Endale sobivaima kabineti kontaktid leiab hõlpsasti hiv.ee veebilehelt. Vere võtmine HIV-analüüsiks on kõikidele tasuta ning võtab aega vaid mõne minuti.

Alanud HIV-testimise kampaaniaga soovib TAI normaliseerida HIV-testimist kõigil, kes on seksuaalselt aktiivsed ning ei tea oma seksuaalpartneri HIV-staatust. Vähemalt korra elus peaks kõik seksuaalselt aktiivsed täiskasvanud end HIV suhtes testima. Kindlasti peab testima, kui on väikseimgi kahtlus HIVsse nakatumise suhtes, sest see on teada saamiseks ainus võimalus.

Tänapäeval aitab õigeaegne haiguse avastamine ja ravi säilitada väga hea elukvaliteedi aastateks. TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse vanemspetsialisti Iveta Tomera sõnul saab HIVga elav inimene korralikult ravimeid võttes elada normaalset seksuaalelu ja viiruse edasikandmise protsent on väga väike. Kuid kui inimesed ei tea oma nakatumisest, ei saa nad ka arstiabi. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul võib Eestis olla ligi 40 protsenti HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. „Need inimesed ise ei tea oma nakatumisest ja on potentsiaalsed nakkusallikad. Selleks, et need inimesed üles leida ja ravida, ongi vaja rohkem testida,“ selgitas Tomera.

HIV-nakkusega inimeste üles leidmist on seni takistanud vähene teadlikkus ja stigmatiseerimine. Suur osa Eesti elanikke peab HIVd endiselt ainult süstivate narkomaanide haiguseks. Ometi on kasvanud just nakkuse heteroseksuaalne levik. 2020. aastal on diagnoositud HIV levik 31 protsendi ulatuses heteroseksuaalsel teel.

Viimastel aastatel on HIV levik Eestis küll stabiliseerunud, kuid on endiselt uute nakatumisjuhtude sagedusega Euroopa kõrgeimate seas. Tänavu esimese kümne kuuga on Terviseameti andmetel Eestis diagnoositud 126 HIVsse nakatunud inimest. Kokku on aastate jooksul Eestis HIV diagnoositud 10 079 inimesel.