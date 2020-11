Järvamaa põllumehed kuuluvad Eesti tublimate sekka

Kolmandas kvartalis saavutati piimatootmise mahus uus rekord. Kolme kuuga toodeti 215 600 tonni piima, mis on 3,8% rohkem kui aasta eest. See ületab ka esimeses kvartalis püstitatud rekordit 0,4% võrra. Eelmise aastaga võrreldes kasvas piimatootmine kõige rohkem Läänemaal (13,6%), kahanes aga Võrumaal (18,7%). Piimatootmise poolest kõige usinamad maakonnad, Järva-, Pärnu- ja Lääne-Virumaa, kasvatasid toodangut vastavalt 1,8%, 6,1% ning 0,8%.

Suurimaks murekohaks nii piimatootjatele kui kogu põllumajandussektorile on madal piima kokkuostuhind. Kolmandas kvartalis oli see 278,72 eurot tonni kohta, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,8% madalam. Piima kokkuostuga tegelevate ettevõtete aktiivsus jäi tavapärasele tasemele, kokku osteti 92,5% kogu toodetud piimast. Keskmine piimatoodang lehma kohta purustas eelmise rekordi, jõudes 2528 kilogrammini ja kasvades 3,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige rohkem suurenes keskmine piimatoodang lehma kohta Põlva maakonnas, suurim vähenemine toimus aga Hiiu maakonnas.