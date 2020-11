Enesetappude arvu puhul on juhus seaduspärast intrigeerivam

Eestis on enesetappude arv aastas jäänud viimastel aastatel 200–300 vahele, mõnel aastal ka veidi alla selle. Enesetappude arvu muutust tuleks vaadata pikema perioodi põhjal, et juhuslikud kõikumised ei saaks teenimatut tähelepanu. Koroonaviiruse mõju kohta suitsiidide arvule on igasuguste järelduste tegemine ennatlik ja eksitav. Küll aga saab öelda, millist mõju omas enesetappude arvule näiteks kümne aasta tagune majanduskriis.

2009. aastal sooritati küll varasemaga võrreldes rohkem enesetappe, kuid pelgalt selle teadmise pealt ei saa väita, et põhjuseks oli majanduskriis. Sama hästi võis see olla juhuslik kokkulangevus.

Tegelikkuses on enesetappude arvu muutuse vaatamiseks ka kümme aastat lühike aeg. Saamaks veelgi selgemat ülevaadet, tuleks vaadata tagasi 90-ndate alguseni. Seda tehes näeme, et suitsiidide arv on 1992. aastaga võrreldes vähenenud üle kolme korra. Kõige kiiremini vähenes enesetappude arv aastatel 1994–2006 ning pärast seda on vähenemine aeglustunud.