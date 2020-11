Tallinnast Tartusse ei saa 120 km/h sõita veel nii pea

ERRi uudisteportaal kirjutab, et valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 2019-2023 on kirjas, et valmistatakse ette suuremahulised taristuinvesteeringute projektid, et neid oleks võimalik jätkusuutlikult teostada sõltumata majandusoludest. Samuti seati eesmärk põhimaanteed Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva ja Tallinna-Pärnu vahel ehitada neljarajaliseks. Tallinnast Tartusse kulgeva maantee nüüdisajastamise tähtaaegadest koalitsioonilepingus juttu pole. Olev Kenk intervjueeris sel teemal maanteeameti teehoiudirektorit peadirektori ülesannetes Raido Randmaad.