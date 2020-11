Maakonna koolisport läks ajutiselt lukku

Reinfeldi selgitusel tulenes otsus sellest, et eelmise kolmapäeva rahvastepallivõistlusele tulekust hakkasid koolid riburada ära ütlema. «Seda põhjusel, et koolid ise olid kehtestanud korra, et õpilasi ei viida enam ühelegi spordi- ja kultuuriüritusele, sest nakkusoht on tõusuteel ning esmatähtis on hoida õpilased ja õpetajad tervena, et koolitöö saaks jätkuda,» põhjendas ta.