Järvamaa mesilased loeti üle

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levini sõnul on novembris teatatud mesilasperede arv üsna samas suurusjärgus nagu mais. See näitab, et sügisene andmete esitamine on andmekvaliteedilt kevadele järgi jõudnud ja esitajate poolt omaks võetud. Omalt poolt tegeleme praegu mesilate registrisse kandmise uue lahenduse arendamisega, et kevadel oleks mesila registrisse kandmine ja andmete esitamine oluliselt mugavam.