Türi uus jõusaal saab kasutajaid juurde

Šadeiko ütles, et kuigi ta on kunagi ka ise jõusaalitreeneri baaskoolituse läbinud ja nüüdseks 19 aastat rühmatreeninguid andnud, ei tunne ta end sel alal sugugi nii pädevana kui seda on igapäevaselt juba 15 aastat just jõusaalis praktiseeriv Raivo Piiber. "Tahan oma trenni naistele ja meestele siiski parimat ega kipu seega ise targutama. Ma tahan olla kindel, et nad jõusaalis end ei vigastaks ega midagi valesti teeks. Just seetõttu kutsusingi kohale oma ala asjatundja," selgitas ta.