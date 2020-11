Täna on rahvusvaheline töövarjupäev

Junior Achievement Eesti eestvõtmisel juba 24. korda toimuv töövarjupäev on ametlikult täna, kuid varjutamised on toimunud terve nädala vältel, et võimalikult paljud endale sobiva aja leiaksid. „Lisaks meie poolt ametlikult vahendatud varjutamiste on kindlasti veel hulk inimesi, kes on endale varjud või varjutatavad leidnud täiesti iseseisvalt,“ selgitas JA Eesti direktor Kersti Loor lisades, et terve aasta peale käib töövarjuks tavaliselt üle 3000nde noore.