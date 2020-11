Eesti mees tervise üle ei kurda ja töötab kõrge eani

Eesti meeste 10 kõige populaarsemat nime on Aleksandr, Vladimir, Sergei, Andrei, Aleksei, Martin, Andres, Igor, Dmitri ja Toomas.

Meeste tööelu iseloomustab kõrge tööhõive määr just 25–49-aastaste seas. Selle aasta kolmandas kvartalis oli meeste tööhõive määr küll eelmise aastaga võrreldes veidi vähenenud, aga siiski oli see kõrge just keskeas meeste seas. Noortest ehk 15–24-aastastest töötas 34,1%, 25–49-aastastest 88,2% ja 50–74-aastastest 59,4%.