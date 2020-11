Tänasest maanteedel kiirust 110 km/h enam ei lubata

Olulise muudatusena jääb sel talvel kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudele kiiruspiiranguna 100 km/h. Mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h.

„Jättes kõrgemad piirkiirused, anname liiklejatele vastutust juurde talvistes oludes liiklemisel ehk jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. „Kindlasti tuletame ka meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik.“

2+2 teedest jääb 100 km/h kehtima Tallinna ringteel, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maantee osadel lõikudel (vt manust). Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetuseks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

Kiirust tuleb alandada, sest temperatuuride langus toob kaasa suurema libeduseohu. Selleks et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist.

Soovitame enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist tarktee.ee. Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Naastrehvid on lubatud alates 15. oktoobrist.