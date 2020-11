Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et eelmisel konkursil osalenud viiele kanidaadile said nad kümme lisaks. "Kokku on meil siis nüüd laual 15 avaldust. Aga ei saa öelda, et oleksime päris rahul, sest Järvamaalt tulnud kandidaatide arv on ikkagi loodetust väiksem," sõnas ta.