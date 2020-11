Lapsele ära ütle „ära karda hambaarsti“

„Kindlasti ei tohi lapsele vanema ja vanavanema poolt üle kanda omaenda ebameeldivaid kogemusi ja hirmu,“ ütleb dr Kullamaa. „Põhjenduseks, miks inimene ei ole 20 aastat hambaarsti juures käinud oleme kuulnud vastust, et kooliajast on meeles, kui hambaarstipuur kiilus kinni - võimalus, et midagi sellist täna juhtub, on väga ebatõenäoline.“