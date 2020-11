Paides saab näha koomiksinäitust

Näituse idee sündis pärast seda, kui Levila asutaja Daniel Vaarik luges kommentaare Facebookis, kus räägiti palju “blackface’ist”. Koomiks pilkab seda, kuidas mõistetest võivad saada vaid vahendid sotsiaalmeedia sõdalaste omavahelises võitluses, kuidas nendega rõhutatakse oma tähtsust ja kuidas nende tegelik mõte sageli enam kohale ei jõua. Pildid joonistas Joonas Sildre. Näitus “Solidaarsus vs blackface” on üleval PAMTi fuajees kuni 18. detsembrini.

Pühapäeval, 22. novembril kl 15 avatakse näitus “Kirjakillud”, kus on eksponeeritud Tartu kunstnike Tuuli Puhveli, Rein Maantoa ja Eero Ijavoineni tööd. Väljapanek tõstatab küsimuse, kas käsitsi kirjutamine on kaduv oskus ning kas käsitsi kirjutatud tekstist saab rohkem informatsiooni ja emotsiooni, kui sama asja ekraanilt või väljatrükilt lugedes? Mis juhtub, kui siduda pintslikirja maaliga, nagu Hiina ja Jaapani vanad meistrid seda tegid? Kirjakunstnik Rein Maantoa eksponeerib virtuoosset kalligraafiat, Tuuli Puhvel mängib kirjaga vabamalt, kombineerides seda akvarelli ja kollaažiga. Järvamaa juurtega Eero Ijavoinen lisab mõned kerged maastikuetüüdid. Tuuli Puhvel ja Rein Maantoa on õppejõud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Näituse kuraator on Leho Rubis.