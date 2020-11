Elektrilevi võrk pidas tormituultele vastu

„Kella 19:00 seisuga on rikkebrigaadid likvideerinud 114 riket. Sellega on elektrivarustus taastatud pea 18 000 kliendil. Hetkel on vooluta kliente veidi alla 350. Kõige enam rikkeid on jäänud parandada Järva-, Rapla- ja Harjumaal. Saartel on rikked likvideeritud, Lõuna-Eestis ja Virumaal on jäänud mõned üksikud kohad. Viimaste töödega loodame lõpule jõuda täna õhtuks,“ prognoosis Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp eile õhtul.