Projekt Õpsid muudab nime ja kavandab teist kauamängivat

"Laiali me kindlasti ei lähe, me hakkame nime muutma," selgitas bändi üks liikmeid, Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants. Ta täpsustas, et laiema kõlapinna saamiseks otsustasid nad bändi nime osas muudatusi teha, et seda oleks võimalik päris otse inglise keelde tõlkida.