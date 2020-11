Tarbija hindab Eestis kasvatatud kala

Vikerforell, angerjas, karpkala ja angersäga on kalad, mida tarbija Eestis kasvatatavatest kaladest paremini teab ja tunneb. Vähem teatakse, et Eestis kasvatatakse ka tuuralisi ja paaliat. Uuringust selgus, et kasvatatud kala kohta teabe saamine ongi üks lahendamist vajavaid kitsaskohti, sest kala ostmisel ei ole praegu alati võimalik saada teavet, millal see välja püüti ja kust on see pärit.