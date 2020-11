Kõik nobenäpud nüüd jõulususse ja -sokke valmistama

Direktor Jane Kiristaja tuletas meelde, et eelmistel aastatel on raamatukogu Paide Jõulukrooni ajaks kutsunud inimesi kuuski, kaarte, toite ja jõuluehteid meisterdama. «Seekord inspireeris meid üks Leelo Tungla tore luuletus ja otsustasime, et seame näitamiseks rahvale üles käsitööna valminud jõulusussid ja -sokid,» selgitas ta.

Kiristaja märkis, et susside ja sokkide materjali valik on täiesti vaba. Neid ei pea tingimata kuduma, võib ka heegeldada, viltida, õmmelda või kasvõi papist kokku liimida. «Põhiline on, et vaataja saaks ikka aru, millega on tegu, ja päkapikud pääseksid neisse maiusi poetama. Ah jaa, tore oleks, kui susside ja sokkide arvestuslik jalanumber poleks üle 42,» lausus ta.