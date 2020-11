Hei teie seal, peaksite ju eneseisolatsioonis olema!

Need, kes pidid kevadel kas haigestumise, lähikontaktsuse või välismaalt naasmise tõttu eneseisolatsioonis olema, võisid kindlad olla, et politseitöötaja helistas üle päeva või kahe koju, uuris olukorda, pere hakkamasaamist ja tundis inimlikku huvi ka tervise vastu. Isegi kodu­visiite tehti kord või paar kahe nädala jooksul.

Peale selle sisestasid politseipatrullid iga päev andmebaasi sadade mööda vuravate sõidukite numbreid, et saada teada, kas liikluskindlustus ikka kehtib ja ega sõiduki omanik juhuslikult kodus pea istuma. Iga lollgi sai aru, et olukord on politseil kontrolli all ning targem on kodus olla, sest muidu jääd niikuinii vahele.