Jõulumaade korraldajad teevad plaane viiruselainega võidu

Tavapäraselt igal aastal advendikuul Järvamaa eri paigus jõulumaade ja temaatiliste programmide korraldajad on tänavu olukorras, mil järjest laiemalt leviva COVID-19 viiruse tõttu on ettevõtmised küsimärgi all. Pingsalt jälgivad nad nakatunute üha suurenevaid hulki ja loodavad, et valitsus nii nagu kevadel riiki lukku ei keera. Lastele ja lapsemeelsetele võiks ju jõulurõõm alles jääda.