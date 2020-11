Kui Tallinnas või Tartus või veel mõnes suuremas linnas on ajutiste või püsivate füüsiliste, vaimsete või sotsiaalsete probleemidega inimeste rehabilitatsiooniks, muutunud olukorraga kohanemiseks ja ühiskonda tagasipöördumiseks nõu ja abi saamiseks võimalused head, siis maapiirkondades on teenused tihti raskesti kättesaadavad või puuduvad sootuks.

Seetõttu on uue valdkondliku täisteenuse osutaja lisandumine Järvamaa haigla kõrvale hea uudis kasvõi selle poolest, et lihtsam on võtta kõrvalt teist arvamust. Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse looja ja juht Kaja Sepp märkis, et turg on Järvamaale uue teenuseosutaja lisandumiseks küps.