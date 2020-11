Mailis Reps astus ministriametist tagasi

"Viimane nädal on olnud minu poliitilise karjääri kõige raskem periood. Olen sattunud jõulise surve alla seoses ministri ja ema rolli ühitamisega. Tunnistan, et olen vigu teinud ning vabandan selle eest," märkis ta oma sotsiaalmeediapostituses.

"Täna on raske päev. Otsustasime mitmeid piiranguid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Õhtu tõi veel ühe raske uudise. Kohtusin Mailisega, kes teatas oma tagasiastumisest. Mailis on vaieldamatult tugev minister, pikaajaline erakonnakaaslane ja hea sõber. See on kahtlemata suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele," märkis Ratas.