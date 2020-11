Jahimehed on tänavuse hundijahihooaja esimese kolme nädalaga lasknud 13 hunti, neist ühe eriloa alusel, selgub keskkonnaameti statistikast. Keskkonnaamet lubab novembriga alanud ja veebruariga lõppeva hooaja esimeses järgus küttida 140 hunti.

Pärnumaa jahimehed on tänavu lasknud kuus ja Lääne-Virumaa kütid kolm hunti. Põlva-, Rapla- ja Viljandimaa kütid on tabanud igas maakonnas ühe hundi ja Harjumaal on lastud üks hunt eriloa alusel.