Linnameeskonna ja Levadia kohtumine lõppes viigiga

Linnameeskond kirjutab oma Facebooki lehel, et võitluslikus põnevusmängus asusid võõrustajad kohtumist juhtima mängu 9. minutil. Esmalt lõi viigiseisu tabloole 32. minutil Henri Anier, kes Karl Mööli oskusliku palli tagasivõitmise järel virutas nahkkera värava alla nurka. 11 minutit hiljem oli ETV2 mängu parimaks valitud Mööl ise tegudel. Deabease löögist jäi pall kasti, mille Mööl väravasse saatis.

Viigipunkt FCI Levadiaga tähendab seda, et üks sammuke hõbemedalile on astutud lähemale ja hooaja lõpuni on jäänud pidada veel vaid kaks väga tähtsad kohtumist. 29. novembril algusega kell 13 võõrustab meeskond tänavu meistritiitli kindlustanud FC Florat ning hooaja lõpuakordi annab 6. detsembril kell 13 algav mäng Nõmme Kaljuga. Mõlemad kohtumised toimuvad kunstmurustaadionil.