Raadio 2 kutsub valima aastahitti

Aastahiti hääletusel saavad kuulajad valida oma lemmikuid nii kodumaiste kui ka välismaiste artistide seas. “2020 on olnud üks väga imelik aasta kõigi jaoks, muusikutele kaasa arvatud. Kui kevadel paluti rahval koju jääda, jäid ka paljud artistid määramata ajaks töötuks. Ja mis me tegime, otsustasime anda kasvõi väikese panuse nende toetamisse. Terve kevade ja suve mängisime Raadio 2-s ette peamiselt kodumaist muusikat. Õnneks ei pidanud me tegema mingit hinnaalandust kvaliteedi osas,” märgib Raadio 2 muusikajuht Erik Morna tavapärasest teistsugust aastat kokku võttes.