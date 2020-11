Paides esietendub “Carmen”

Foto “Carmeni” proovist. Fotol ees Carmeni osatäitja Laura Niils (Must Kast), taga reas vasakult: Karl Edgar Tammi (Must Kast), Johannes Richard Sepping (Paide Teater), Karl Robert Saaremäe (Must Kast), Kirill Havanski (Paide Teater)

FOTO: Gabriela Urm