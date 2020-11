Järva-Jaani ja Peetri kooli ansambel Projekt Õpsid vihjas hiljuti Instagramis, et selle nime alt nad enam peagi kontserte ei anna. Selgub, et plaanis on nimevahetus ning peale selle mõtleb alles suve lõpus debüütalbumi välja andnud ansambel juba teisele kauamängivale.