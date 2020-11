Eesti Raudtee taristu ülesõidud saavad novembrikuus uued infomärgid

Kuna taristu on suur ja Eesti peal laiali ning tihtipeale väljaspool raudtee sektorit toimetavad inimesed pole kursis ülesõitude nimega või sellega kuidas käituda olukorras, kui ülesõidul midagi juhtub, on Eesti Raudtee otsustanud märgistada kõik oma taristu ülesõidud infoga, mis kiirendab oluliselt õige asukoha ning instantside kätte saamist.

„Taoliste infotahvlite näol on tegemist maailmas üsna levinud meetmega raudtee ülesõidu kohtadel, kuid Eestis oleme esimesed, kes sellise asja ette võtavad. Loodame, et see saab normiks üle Eesti ka teiste raudteetaristu ettevõtete puhul. Oleme vastava projekti kooskõlastanud ka TTJA, Maanteeameti ja Häirekeskusega ning saanud sellele väga positiivset tagasisidet,“ lisas Kupper.

Kupperi sõnul saab infomärgist kasulik abiline ka esmareageerijatele nagu pääste, politsei, kiirabi, kuna see parandab abi andmise ja sündmuskohale jõudmise kiirust. Eesti Raudtee lootus on, et paigaldatud märkide abiga paraneb märkimisväärselt õnnetusse sattunud inimeste positsioneerimise täpsus, samuti kui ülesõidule on jäänud takistus, siis saavad rongidispetšerid kiiremas korras rongiliikluse peatada.