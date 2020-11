Töötervishoiupäev keskendub luu- ja lihaskonna vaevuste ennetusele

„Sel aastal on töötervishoid olnud COVID-19 leviku tõttu enneolematu tähelepanu all. Samas ei tohi ära unustada n-ö teada-tuntud probleeme töökeskkonnas. Üks suurimaid neist on luu- ja lihaskonna vaevused, mis sageli tulenevad töövõtetest ja töökeskkonnast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata õigetele töövõtetele haigestumiste tõusu ajal, et suurenenud töökoormusega paremini toime tulla,“ rõhutas ta. „Praegu on paljud töötajad siirdunud kodukontoritesse., ent sealsed tingimused ei pruugi olla ergonoomilised. Seetõttu tuleb jälgida oma tööasendit ning teha korrapäraselt puhke- ja sirutuspause,“ lisas Maripuu.