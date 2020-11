Erakordne aasta paneb turismi- ja transpordisektori proovile

Statistikablogis heideti pilk andmetele ja analüüsiti, kuidas on muutunud majutatud välisturistide arv ja ühistranspordivahenditega Eestisse saabunute hulk.

Turistid saabuvad Eestisse lennuki, laeva, rongi, bussi või sõiduautoga. Statistikaameti andmete põhjal on kuude kaupa võimalik võrrelda laevade, rahvusvaheliste lendude ja rongidega Eestisse saabunute ja majutatud välisturistide arvu. Kõik transpordivahenditega Eestisse saabujad ei ööbi majutusettevõtetes, kuid vaatasime üldist trendi ja nende omavahelisi seoseid.

Andmete kogumise erineva metoodika tõttu on lennureisijate ja rongiga saabujate hulgas ka Eesti kodanikud, laevareisijate hulgas aga mitte. Samuti on võrdlusest välja jäetud kruiisilaevadega reisijad. Rahvusvahelise bussitranspordi kohta kuude kaupa andmeid ei koguta, kuid hinnanguliselt saab öelda, et 2019. aastal kasutasid 10% kõigist Eestisse saabunud sõitjatest bussitransporti. Samuti ei ole andmeid sõiduautodega saabunud turistide kohta.