Kindlustusfirma kahjud: pangaautomaadi õhkimisest kirvega lõhutud autoni

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt selgitas, et kui aastakümneid tagasi oli varguste ja vandalismi kahjusid tunduvalt rohkem, siis praeguseks tulenevad suuremad kahjud ikkagi peamiselt õnnetusjuhtumitest – põlengud, veekahjud, tormituuled ja loomulikult autoõnnetused. „Muidugi on murdvarguseid ja vandaalitsemisi ka praegu, aga kindlasti tunduvalt väiksemas mahus, kui vanasti. Ühiskond on lihtsalt turvalisemaks muutunud,“ märkis Kivirüüt.

„Varguste osas on siiski seni suurimateks kahjudeks tellimustööd, mis puudutavad suvisel ajal põllutöömasinate GPS-süsteeme, ainult üks on juba väärt tuhandeid eurosid, ja viimasel ajal just BMW sõiduautodelt varastatud varuosi,“ lausus Kivirüüt. „Salvas oli suve lõpus juhtum, kus üks BMW rüüstati nii tühjaks, et isegi rool võeti kaasa ja sellega kaasnes ligi 30 000 euro suurune kahju. Ka septembris oli sarnane olukord, kus sama marki sõiduk varastati tühjaks ligi 18 000 euro väärtuses. Politsei on selliste tellimustööde osas inimesi ka mitmel korral hoiatanud.“

Kivirüüt märkis, et Salva klientide septembri kahjusid vaadates tekkiski tunne, et oleme ajas nagu uuesti tagasi läinud. Lisaks BMW rüüstamisele tuli ühe juhtumi puhul hüvitada kahjusid, mis olid tekkinud, kui sõiduauto kallal oli põhjalikult vandaalitsetud kirvega. Antud juhul oli kogukahju üle 6000 euro.

Samuti sattus Salva portfelli kaks sularahaautomaadiga seotud juhtumit, ühte pangaautomaati üritati õhku lasta ja teist läbi puurida.

Mõlemad olukorrad olid seotud natuke aega tagasi kohtu poolt süüdi mõistetud Moldova kodanikega, kes üritasid septembri alguses Raplas asuvast pangaautomaadist puurimise teel kätte saada sularaha, kuid ebaõnnestusid. Septembri keskel järgnes katse õhkida sularahaautomaati Pärnumaal. Salva Kindlustuse kanda jäid kahjud, mis kaasnesid varguskatsetega kaasnenud kahjustustega.