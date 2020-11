Esimese advendiga algab jõulukaartide ja -kirjade saatmise aeg

„Me kõik teame peast igihaljaid jõululaule „Tiliseb, tiliseb aisakell“ ja „Oh, kuusepuu“. Nendest kahest laulust on inspireeritud ka tänavused jõulumargid, mis sädelevad ja säravad,” ütles Eesti Posti erakliendi lahenduste osakonna juht Alice Vood. Eesti piires saadetavad jõulusoovid jõuavad kohale sädeleva 90sendise margiga, mille peal on kujutatud kellukesi. Piiriüleste pühadetervituste saatmiseks mõeldud 1,90eurose margi peal on aga jõulupuu.

Eesti-sisene postmark on müügil nii üksikult kui ka neljast margist koosneva komplektina. Lisaks on saada ka neljast jõulumargist ja neljast sama sarja ümbrikust koosnev komplekt. Samuti on Omniva e-poes valik Eestis disainitud postkaarte ja uus komplekt „Jõuluvana kiri“. Komplektiga saab tellida omale täitmiseks kauni kingisoovide nimekirja, mis jõuluvanale teele panna. Seejärel tasub oodata jõuluvanalt vastuseks vahvat kirja koos väikse üllatusega.

Selleks et jõulukaarte ja -soove saata oleks veelgi lihtsam, paigaldas Eesti Post kaubanduskeskustesse 14 ajutist jõulukirjakasti. Näiteks leiab jõulukirjakasti Tallinna Kaubamaja ja Stockmanni jõulualadelt, Rocca al Mare kaubanduskeskuse aatriumist, Kristiine keskusest, Tartu Eedeni keskusest ja Viljandis UKU keskusest. Endale lähima kirjakasti jõuluvanale kirja või sõbrale postkaardi saatmiseks leiab Omniva kodulehel asuvast kaardirakendusest.

Kust saab osta jõulukaarte ja -postmarke?

Kogu informatsioon jõulukaardi või -kirja mugavaks saatmiseks on leitav siit. Kõik jõulusarja tooted on müügil postkontorites ja postipunktides. Lisaks on postmarke võimalik osta Omniva e-poest, kõikidest R-kioskitest, Charloti poodidest, Selveritest ja Prisma infolettidest. Kõik postmarkide edasimüüjad on kirjas Omniva kodulehel.