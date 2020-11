Esimesena sündmuskohal: turvatöötaja esmaabioskus on elutähtis

Punase Risti esmaabiõpetajad hakkavad turvatöötajaid koolitama regulaarselt. „Esmaabialast ettevalmistust nõuab juba Turvaseadus, mis siiski näeb ette vaid miinimumi. Et anda parim, on tarvis rohkem. Seda enam, et eriti avalikus ruumis on esmaabiandmine turvatöötaja ameti pea igapäevane osa,“ sõnas Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht. „Valvesüsteemide lahutamatuks osaks on suitsu- ja vinguandurid. Tulehäiretele reageerivad turvaettevõtete patrullid, kes vajadusel toovad inimesi põlengutest välja. Esmaabioskus on seejärel ülioluline,“ lisas ta.