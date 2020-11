Karikavõistluste korraldaja Viljar Pennert selgitas, et vastavalt karikavõistluste reglemendile mängivad osalevad võistkonnad esmalt omavahel kolmel nädalavahetusel. Kaks mängunädalavahetust on peetud ja kolmas peaks 19. ja 20. detsembril ees ootama Paides ehk vajalikust kuuest kohtumisest on meeskondadel peetud neli. 26. detsembril on kavas aga finaalpäev, kus põhiturniiri kaks paremat meeskonda mängivad esikoha nimel ja kolmas-nelja peavad maha pronksimatši.