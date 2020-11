Oktoober Eesti küberruumis: Emoteti pahavara levik pole raugenud

Septembris kirjutasime, et Eesti finantsasutusi tabas teenustõkestusrünnak. Oktoobri alguses toimus veel üks säärane rünnak Eestis tegutseva finantsasutuse vastu, selle tulemusena olid osad asutuse teenustest häiritud. Selliseid näidisrünnakuid korraldatakse, et hirmutada ettevõtteid ning nõuda neilt raha. Mitmel juhul on kurjategijad üritanud jäljendada suuri küberkurjategijate rühmitusi, et jätta endast tõsisem ja ohtlikum mulje.