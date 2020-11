Terviseamet: nii koroonaviirusesse nakatunu kui tema lähikontaktne peaks terviseameti telefonikõneks valmis olema

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemetsa sõnul on lisaks kasvavale nakatunute arvule murekohaks ka epidemioloogilise intervjuu kestvus, sest sageli hakkavad inimesed alles terviseameti kõne peale mõtlema, kus ja millal nad nakkusallikaga kokku puutusid. „Näiteks küsime seda, kus ning kelle käest võis inimene viiruse saada. Kindlasti peaksime lisaks potentsiaalse nakkusallika nimele ja sünnipäevale teadma ka seda, kas oletatava nakkusallika COVID-19 diagnoos on laboratoorselt kinnitatud,“ ütles Vaiknemets. „Samuti on vajalik teada seda, kellele nakatunu ise võis viiruse edasi anda ning milliseid kohti ta nakkusohtlikuna külastas.“

Viiruse leviku piiramise seisukohalt on oluline teada ka seda, kus inimene õpib või töötab ja kellega tal on olnud potentsiaalselt nakkusohtlikke lähikontakte. „Kui inimene on oma koroonaviiruse testile saanud positiivse tulemuse, tasub juba eelnevalt üle vaadata terviseameti kodulehel olevad epidemioloogilise intervjuu küsimused,“ ütles Vaiknemets, kelle sõnul suudab õppinud inspektor päevas läbi helistada 9 ja terviseametile appi tulnud inimene 6 nakatunut inimest. Lähikontaktsete puhul on vastavad numbrid 70 ja 45. „Viiruse leviku tõkestamise seisukohalt on oluline, kui nii nakatunu kui lähikontaktne mõtleb läbi vastused olulisematele küsimustele, mida epidemioloogilise uuringu läbiviimiseks vajame.“