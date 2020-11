Jõuluvana sel aastal lastega kohtuma ei tule

Paide linnavalitsuse kultuuri- ja spord- ja noorsootööspetsialist Anu Puusepp ütles, et just täna tegid nad otsuse, et erinevalt varasematest aastatest, mil jõuluvana võttis oma kesklinna majakeses advendi nädalavahetustel lapsi lahkelt vastu, ei hakka nad sel aastal olukorra tõsidust ühiskonnas silmas pidades lapsi kokku kutsuma. "Ka jõuluvana ise tahab terveks jääda, et lastele jõuluõhtuks kingitused kuuse alla viia," sõnas ta.