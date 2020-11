SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et võistlus läheb ajalukku sellega, et ühel päeval selgusid nii XVIII Albu Cupi, Eesti U17 vanuseklassi meistrivõistluste kui ka Ennu Kotka mälestusvõistluse võitjad.

Täpsemalt öeldes said teoks võistlused, mis kevadel eriolukorra tõttu ära jäid. Aprillis pidanuks olema U17 meistrivõistlused ja juuni algul Albu karikavõistlused. «Nüüd siis mitu arvestust, hulk autasustamisi ja oluline on seegi, et võistluste käigus sündis 30 uut Eesti rekordit,» lausus Ahti Uppin. «Vargamäelaste kontole jäi neist viis.»