Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt ütles, et reedesel istungil teeb linnavolikogu Türi vallale taas piiride muutmise ettepaneku, sest kohalikud inimesed on sellest endiselt huvitatud ning omavalitsuskeskuse lähedusega seotud teema on piirkonnas tugevalt üleval.