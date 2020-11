Paidelased panid maskid ette

Maski kandmise vajalikkusest on riigijuhid ja paljud arstid rääkinud pikka aega. Kui sügise algul oli see lihtsalt soovituslik, siis veel hiljuti otsustas valitsus, et koroonaviiruse laialdasema leviku tõttu on avalikes siseruumides ja rahvarohketes kohtades maski kanda rangelt soovituslik. Teisipäevast alates on aga avalikes siseruumid maski kanda kohustuslik.Kõige rahvarohkemad avalikud siseruumid on kauplused.