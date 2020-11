Telesaates «Suur lotokolmapäev» välja loositu on Bingo suuruselt teine võit, seni suurima võidusumma (907 269 eurot) sai käesoleva aasta aprillis noor tallinlanna. Kokku on Bingo jackpote sel aastal võidetud kuuel korral, viimati sai ligi 590 000 euro suuruse peavõidu ettevõtjast Harjumaa mees.

Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel ütles, et neljapäeva pärastlõunase seisuga oli suurvõit veel vormistamata. Päeva, mil võidupilet Maksimarketist osteti, ta öelda ei saanud. "Hetkel saame vaid seda öelda, et tegemist on naisterahvaga," kergitas ta võitjalt saladuseloori.