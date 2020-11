Kalastuskaarte Järvamaalt ei saa

Paberkandjal taotlusi saab Keskkonnaameti spetsialistidele otse üle anda vaid detsembrikuu esimesel päeval vahemikus kell 9–10 ameti kontoris. Paikades, kus kliente on rohkem, võetakse taotlusi vastu kontori parklas olevas autos. Hiljem saab täidetud taotlused jätta kontori postkasti või osta kalastuskaardi internetist aadressil pilet.ee. Teave selle kohta on ameti kodulehel ja kontorite välisustel.

„Taotlust paberkandjal meie kontori juures esitades palume kanda maski ja hoida teistega kahemeetrist distantsi. See on oluline, et hoida klientide ja töötajate tervist,“ ütles Keskkonnaameti klienditeeninduse juht Meelika Tamberg. „Kuna enamik kalastuskaarte antakse nüüd nädalaks, peaks neid jaguma rohkematele huvilistele.“

Kontor Vastuvõtmise koht Lisainfo Haapsalu Kontoris 5 234 410 Jõgeva Kontoris 53 662 619 Jõhvi Kontoris 53 004 038 Kuressaare Parklas olevas autos 5 234 410 Kärdla Parklas olevas autos 5 234 410 Pärnu Kontoris 5 234 410 Rakvere Parklas olevas autos 53 004 038 Rapla Parklas olevas autos 53 004 038 Räpina Parklas olevas autos 53 662 619 Tallinn (Viljandi mnt) Parklas olevas autos 53 004 038 Tartu Parklas olevas autos 53 662 619 Valga Kontoris 53 662 619 Viljandi Parklas olevas autos 53 662 619 Võru Parklas olevas autos 53 662 619

Palmses, Penijõel, Türil, Otepääl ja Tallinnas Narva maanteel taotlusi vastu ei võeta.

Soovitatav on taotlus eelnevalt kodus ära täita. Taotluste blanketid saab alla laadida Keskkonnaameti kodulehelt või küsida eelneval kokkuleppel lähimast Keskkonnaameti kontorist. „Näiteks Tartu, Räpina, Jõgeva, Pärnu ja Jõhvi kontorites on taotlused juba trükitud kujul kõigile kättesaadavad. Kalastuskaarti saab mugavalt taotleda ka internetis aadressil www.pilet.ee,“ nentis Meelika Tamberg.

Taotluse võib Keskkonnaametile saata ka postiga või digiallkirjastatult e-kirja teel. „Sel juhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks loetakse selle Keskkonnaameti dokumendiregistris registreerimise kuupäeva ja kellaaega. Registreerimise aeg on saatmise ajast kindlasti hilisem,“ sõnas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Kalastuskaardid annab Keskkonnaamet taotluste laekumise ajalises järjekorras. Lubade hulk on veekoguti piiratud.

Enne kalastuskaardi taotlemist tuleb kindlasti üle vaadata, et kohustuslik püügiaruanne oleks esitatud. „Kui aruanne on esitamata, ei saa uut kalastuskaarti taotleda. Lihtsaim viis võlgnevuse kontrollimiseks on teha seda pilet.ee keskkonnas,“ rääkis Aimar Rakko. Vajadusel võib aruande esitamise kohta uurida ka Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialistidelt. Kalastuskaardi taotlemise ja püügiaruande esitamise kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

2021. aastal saab merele, siseveekogudele ja Võrtsjärvele osta võrgupüügiks ainult nädalasi kalastuskaarte. Kuuajased võrguload jäävad esialgu kehtima vaid Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvele.