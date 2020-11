Abivahendi kaart kolib paberkandjalt veebi

Abivahendite e-teenus on osaliselt kasutusel olnud juba oktoobrist ning seda arendatakse pidevalt edasi. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse juhi Tiia Orlovski sõnul on kaks kuud olnud piisav aeg veendumaks, et digitaalne süsteem toimib ja teenuseosutajad on saanud harjuda uute tööprotsessidega. „Täname kõiki oma teenusepakkujaid ja kliente mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest seoses uuele süsteemile üleminekuga,“ ütles ta.