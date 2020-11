Tartu ülikooli seireuuring aitab hinnata viiruse levikut pidurdavate meetmete mõju

24. novembrist hakkas kehtima hulk lisapiiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Muu hulgas näevad need ette maskikandmise kohustuse avalikes siseruumides, ohutu vahemaa järgimise reegli laienemise kõikidesse avalikesse siseruumidesse, ruumide täituvuse piirangud ja publiku hajutamise nõude siseruumides toimuvatel üritustel.

4. detsembrini vältav uuringuetapp võimaldab saada vahetu ülevaate sellest, milliseid ettevaatusabinõusid inimesed järgivad, ja koos levimuse hinnanguga on see abiks epidemioloogilise olukorra hindamisel.

Proovid transpordib Synlab analüüsimiseks oma laborisse Tallinnas. Testitulemustega saab igaüks tutvuda tervise infosüsteemis aadressil digilugu.ee või uue mobiilirakenduse TESTI abil. Kõigi uuringu käigus positiivse proovi andnud inimestega suheldakse kahe kuni nelja nädala jooksul korrapäraselt, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on inimesed seni olnud väga koostöövalmid. „Täname kõiki seni uuringus osalenuid vastutulelikkuse eest. Tänu teile oleme saanud koguda andmeid, mis on olulised viiruse leviku mõistmisel ja epideemia pidurdamiseks kasutatud meetmete mõju hindamisel,“ selgitas Kalda.