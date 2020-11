Kuidas hambaarstihirmust üle saada

„Piisab ühest negatiivsest kogemusest hambaarstitoolis, et hirm muutuks reaalseks ning sellest üle saada on paljudele väga keeruline,“ ütled hammaste tervise kuu eestvedaja Kliinik 32 hambaarst dr Laura Kullamaa.

Dr Kullamaa sõnul on hambaarstihirm üsna levinud. „Kes väga suurt hirmu tunnevad, neil tuleks alustada sellest, et leida endale hambaarst, kellega tekib usalduslik suhe, kellele sa julged tunnistada oma muresid ja hirmusid eesoleva visiidi ees. Tehke esimene visiit hambaarsti juurde lihtsalt hammaste kontrollimiseks – vaadake koos arstiga arsti tehtud fotosid hammastest, röntgenteid, pidage plaani järgneva ravi vajadusest ja leppige kokku kõik üksikasjad, mis teid ees oodatavad? Kindlasti on oluline küsida küsimusi oma ravi kohta, mida järgmisel visiidil tehakse.“

„Hambaarsti leidmine on lihtne: küsige perekonnast, küsige sõprade käest, küsige tuttavatelt. Käige hambaarsti juures kontrollis kord aastas, sest ennetada on alati lihtsam kui ravida,“ soovitab hambaarst.

Inimeste emotsioonid hambaarstihirmust

Veebilehel hammastetervisekuu.ee jagasid inimesed oma lugusid hambaarstihirmust. Valisime välja neist seitse:

1 - „Juba mõte sellest, et keegi mu suus urgitseb, tekitab hirmujudinaid.“

2 - „Viimane kord võeti mult tarkusehammast suust välja. See oli vaja enne kättesaamist suus pooleks puurida. Vahepeal pidime tegema pausi, kuna ma olin nii suures ärevuses, et hakkasin nii kõvasti nutma, et enam ei saanud edasi puurida. Arstid rääkisid, et ma ei tohiks valu oodata, siis ongi hirmus. Aga mida ma siis seal muud ootan kui iga kord on hambaarst mulle valu tekitanud?“

3- „Mul on alati kehvad hambad olnud. Nii palju õudsaid protseduure on tehtud alates juureravist lõpetades tarkusehammaste väljatõmbamiseni. Mäletan lapsepõlvest, kuidas hammas valutas nädalaid ja juba teadsid, et peab arsti juurde minema. Nii suur hirm oli. Teadsin küll, et lõpuks kannatan valu ära, aga hirm oli ikka suur.“

4- „Ma lükkasin hambaarsti külastust kogu aeg edasi. Mida aeg edasi seda hirmsam tundus minek. Kartsin teada saada mis mu suus toimub. Ükskord sõin mandariine ja mandariini kivi hammustades tuli hambast kild ära. See segas ja torkis ning ma võtsin julguse kokku ja panin end hambaarstile kirja. Sain teada, et polnudki midagi hirmsat. Hoopis paar väikest augukest olid, mis said kergesti parandatud. Katkine hammas sai lihvitud ja edaspidi olen hoolsam ja külastan oma hambaarsti tihedamini.“

5- „Mul ei ole mingit suurt hirmu hambaarsti ees, aga veidi on ikka ärevus. Mitte keegi ei armasta arsti juures käimist. Lohutan ennast alati sellega, et kui kõik ilusti ära teed, siis on tükk aega jälle rahu.“

6 – „Viimase 30 aasta jooksul hambaarsti enam ei karda. 81 aastat vanana on mul mälestusi varasemast hambaravist. On, millega võrrelda.“

7 – „Minule pole kunagi tuimestavad süstid mõjunud, igatahes mitte nii nagu teised räägivad, et peaks olema. Läksin arsti juurde, ütlesin, et hammas teeb kohutavat valu. Kui ta mu hamba oli avanud, tuli välja, et vaja on teha juurekanali ravi...Oh õudu! Arst tegi 3 süsti ja kuigi suunurk oli tuim, tundsin ma igat korda, kui ta hamba juurtele lähenes. Mida aeg edasi, seda valulikumaks protseduur muutus. Ma nii lihtsalt ei nuta ja mu valulävi on väga suur, kuid see olukord tekitas tunde, et tahaks kerra tõmmata ning lahinal nutta (valu oli nii suur). Arst tegi ühe süsti veel, kuid siis juba ütles: "Nüüd sul tuleb lihtsalt ära kannatada." Peale hambaarsti külastust oli mul terve päev väga abitu tunne. Kõige "toredam" oli asja juures see, et arst ei teinud oma tööd korralikult ehk ma pidin korra veel sinna tooli istuma, ja siis korra veel, kuid siis juba uue arsti juures, kes suutis valust hoolimata mind maha rahustada. Oeh..“

Igaühel on hambaarstiga seotud hirmuga oma õuduslugu, mis linastub tema peas, kui ta sellest mõtleb. Tunnista hambaarstile, kui kardad ja jaga oma lugu hammastetervisekuu.ee veebilehel.