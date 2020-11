Riigikogu arutas Järvamaa meeste eestvedamisel olulise tähtsusega riikliku küsimusena reisilaeva Estonia hukku

Kurm ütles, et kui õnnestuks laevavraki ümbert liiv ja kruus eemaldada ning laevavrakk üles filmida ja kõik sel olevad vigastused fikseerida, neid põhjalikult uurida ja erinevaid tekkemehhanisme modelleerida, siis oleks võimalik jõuda mingitele järeldustele. „Näiteks järeldusele, et see laev on millegagi kokku põrganud, ja see miski võis olla allveelaev. Kui me oleme selle teadmiseni jõudnud, siis me võime esitada Rootsi poolele küsimusi,“ ütles Kurm.

Ta lisas, et see võib motiveerida mõnda inimest, kes teab rohkem kui teised, oma teadmisi avalikustama. „Isegi kui on nii, et tõde on seitsme luku taga arhiivis, siis järjest suurem teadmine võib viia edasi. Ka väga hästi salastatud ja kavalalt toime pandud kuriteod mõnikord avastatakse,“ märkis Kurm.

Kalle Grünthal ütles oma ettekandes, et reisiparvlaeva Estonia uppumise taasuurimise alustamine on üks tähtsamaid riiklikke küsimusi, mida Riigikogu saalis on arutatud. Ta rõhutas, et tuleb asuda jõuliselt tegutsema, et tuvastada õnnetuse tegelikud põhjused ja selle toimumise kõik asjaolud. „Ning kindlaks teha isikute ring, kelle tegevuse või tegevusetuse tõttu rahuaja suurima hukkunute arvuga katastroof aset leidis,“ lisas ta.

Grünthal sõnas, et Estonia huku lõppraport logiseb igast otsast ja ütles, et kõik ilmselged tõendid viitavad sellele, et uurimiskomisjon ei ole teinud oma tööd selliselt, nii nagu näeb ette loogiline lähenemine igasugusele uurimisele. „Tõde on püütud varjata ja eestlasi, Eesti poolt on kõrvale jäetud mitmetes toimingutes. Ei avaldata kogu tõde selle kohta, millised materjalid on olemas. Ma leian, et see on meie moraalne kohus alustada uurimist uuesti ja ma ei näe, ma ei suuda praegu ühtegi põhjendust tuua ka selles osas, milliste seaduste või õigustega saaks seda keelata,“ teatas ta.