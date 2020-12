Talvised toidukogumispäevad ootavad ees

Kõik särasilmsed heasoovijad on taaskord oodatud liituma meie vabatahtlike meeskonnaga, et aidata koguda kauem säilivaid toiduaineid puudust kannatavatele inimestele. Selle aasta talviste toidukogumispäevade elluviimiseks ootame osalema ligi 800 vabatahtlikku. See on hea võimalus nii eraisikutel, ettevõtetel, kui mistahes organisatsioonidel kaasa lüüa Toidupankade töös ja teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta paljude Eesti inimeste elu paremaks. Ettevõtmisega on liitunud valik Rimi, Prisma, Selveri, Coopi, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode üle Eesti.

Käesolev aasta on seoses koroonapandeemia tõttu suurenenud töötusega kahekordistanud toidupanga abivajajate arvu. Toidupanga juht Piet Boerefijn selgitab: “Kui veel aasta alguses toetasime iganädalase toiduabiga Eestis umbes 8600 toimetulekuraskustes inimest, siis tänaseks on see number juba üle 15 tuhande ja kasvab veelgi. Toiduabivajadus on suur. Toidupankade toidukäive on küll ka kasvanud, aga seda peamiselt „kõlblik kuni“ tüüpi ehk piima- ja lihatoodete ning puu- ja juurviljade võrra, sest suurenenud on kauplustest nn päästetud toidu kogused. Tunneme puudust kauem säilivast toidust ja loodame selles osas ka toidukogumispäevade abile.“

Vabatahtlike registreerimiseks toidukogumispäevadele on avatud keskkond osale.toidupank.ee. Registreerida saab ennast üksi, samuti enda kokku pandud grupiga, näiteks sõprade, koolikaaslaste või kolleegidega. Vabatahtlike ülesanneteks on jagada kaupluse külastajatele infot ja flaiereid, võtta vastu toiduannetused ja valmistada toidukaup ette transpordiks. Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Talvistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba enne jõule.

Tulenevalt jätkuvast koroonaviiruse levikust varustab toidupank talvistel toidukogumispäevadel kõiki vabatahtlikke isikukaitsevahenditega. Ka proovime hakkama saada tavapärasest vähema arvu vabatahtlikega. Registreerima on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad ennast absoluutselt tervena ja ei kuulu koroonaviiruse riskirühma, ehk on alla 60aastased ja ei põe kroonilisi haigusi nagu näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused.