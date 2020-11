Jõulukuu saabub koos miinuskraadidega

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui vihma, pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Kohati on sajuhooge nii lume, lörtsi kui vihmana. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Kohati on sajuhooge nii lume, lörtsi kui vihmana. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.